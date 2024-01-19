Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Anggota Brimob Gugur Ditembak KKB di Intan Jaya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |20:17 WIB
<i>Breaking News</i>! Anggota Brimob Gugur Ditembak KKB di Intan Jaya
Seorang polisi gugur ditembak KKB di Papua. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Satu personel Operasi Damai Cartenz dinyatakan gugur usai terkena tembakan setelah diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau (Wakil Pangkodap VIII).

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, AKPB Bayu Suseno mengatakan serangan yang dilancarkan KKB itu berasal dari belakang Tower BTS di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

 BACA JUGA:

"Anggota Bripda Alfandi Steve Karamoy terkena tembakan di bagian rahang kiri tembus rahang kanan dan mengakibatkan anggota gugur," ujar Bayu Suseno dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).

Bayu menuturkan Bripda Alfandi Steve Karamoy sempat dievakuasi ke Puskesmas Sugapa. Namun, setibanya di sama, Dokter Piter yang menangani mengatakan bahwa personel itu telah dinyatakan gugur.

 BACA JUGA:

Kemudian, Bayu menuturkan penyerangan terhadap anggota Ops Damai Cartenz itu berlangsung selama 30 menit dari arah belakang pos.

"Kami saat ini masih melakukan penyisiran terhadap pergerakan KKB di Wilayah Intan Jaya," ujarnya.

Telusuri berita news lainnya
