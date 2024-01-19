Ganjar Panen Telur Ayam di Magetan: Waktu Masih Kecil Satu Telur Dibagi 4

MAGETAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku teringat masa kecil dimana telur sebuah kemewahan satu butir dibagi empat orang. Hal itu disampaikan usai memanen telur ayam di Desa Bendo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

"Kalau ngambil telur sendiri waktu kecil saya ingat. Karena kita pernah punya ayam petelor, jadi kalau pas panen wah senang sekali. Makan telur itu menjadi kemewahan, karena waktu kami masih kecil itu, satu telur dibagi empat," kata Ganjar sambil tertawa.

Ganjar dalam kegiatan blusukan ke desa peternak ayam petelur itu menyerap langsung aspirasi terkait mahalnya harga jagung untuk pakan ternak.

"Tapi yang penting pada hari ini, ada keluhan dari para peternak adalah jagung. Harga jagung yang naiknya cukup tinggi dan itu cukup berat," ucapnya.

Ganjar yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP, dan Hanura itu mengatakan petani dan peternak perlu dibantu untuk mengadakan jagung.

"Maka rasa rasanya petani perlu dibantu. maka teman-teman yang punya kompetensi untuk segera membantu petani, peternak untuk mengadakan jagung," ungkapnya.