INFOGRAFIS INDEKS
SUMUT

Alam Ganjar Cicipi Kuliner Khas Medan, Ternyata Penikmat Durian

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |05:14 WIB
Alam Ganjar Cicipi Kuliner Khas Medan, Ternyata Penikmat Durian
Alam Ganjar (Foto: MPI)
A
A
A

MEDAN - Terletak di dekat wilayah pertumbuhan durian yang subur dengan iklim tropisnya yang hangat dan lembap, serta tanah yang subur menciptakan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan durian yang berkualitas tinggi di Medan.

Hal tersebut menarik perhatian putra capres no urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar untuk mencicipi kuliner khas Medan tersebut.

Alam datang ke salah satu tempat durian terkenal di Medan, yakni Durian Si Bolang, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (18/1/2024).

Durian telah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat di Medan dan sekitarnya. Banyak orang setempat menanam, memetik, dan menjual durian, sehingga buah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Minat wisatawan dalam mencicipi kuliner khas lokal, termasuk durian, juga telah meningkat. Banyak wisatawan termasuk Alam Ganjar datang ke Medan untuk mencoba berbagai jenis durian dan mengalami sensasi unik dari buah berduri ini.

Terlebih bagi Alam sebagai salah satu pecinta durian, menikmati makan durian memiliki sensasi tersendiri apalagi saat itu Alam ditemani bersama sejumlah anak muda warga lokal Medan. Alam terlihat sangat menikmati durian sehingga dirinya terlihat bisa membedakan rasa durian.

Halaman:
1 2
      
