HOME NEWS SUMUT

Temui Komunitas Pecinta Hewan, Alam Ganjar Ajak Masyarakat Bangun Standar Keselamatan Satwa

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |05:20 WIB
Temui Komunitas Pecinta Hewan, Alam Ganjar Ajak Masyarakat Bangun Standar Keselamatan Satwa
Alam Ganjar (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

MEDAN - Anak dari capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar terlihat tengah berada di Medan. Dalam kesempatannya tersebut, Alam terlihat tengah menikmati kuliner di Padang Sidempuan, Jalan Darussalam, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (18/1/2024).

Alam tampak asyik menikmati santapan tersebut bersama sejumlah rekan-rekan komunitas dan influencer setempat. Dirinya mengaku senang dan menikmati komunikasi bersama mereka.

Setelah itu, Alam pun bergegas menuju daerah Medan Area, Kota Medan untuk berkunjung ke Pet Cafe. Di sana, Alam bertemu dengan komunitas pecinta hewan.

Setibanya di sana, Alam langsung disambut dan dikenalkan dengan beberapa hewan seperti kucing yang ada di sana. Sebagai pecinta kucing, Alam mengaku senang bisa berinteraksi sekaligus bermain bersama kucing tersebut.

"Barusan kita juga ngomongin tentang rescue kita turut berpartisipasi untuk menjaga hewan, tadi ngobrol kalau ternyata seringkali ada anak kucing yang terpisah sama induknya, nah, itu sebenarnya tidak boleh,"kata Alam.

