GOR di Merangin Habiskan Rp24 Miliar Terbengkalai, Kini Jadi Tempat Mesum dan Sarang Hantu

MERANGIN - Gelanggang Olahraga (GOR) yang dimiliki Kabupaten Merangin, Jambi ini dibangun tahun 2017 silam saat kepemimpinan Bupati Merangin Al Haris, dan merupakan mega proyek saat itu dengan nilai sekitar Rp24 Miliar.

Namun mirisnya, bangunan GOR yang selayaknya jadi sarana olahraga ini ternyata berubah fungsi hanya menjadi tempat mesum dan sarang hantu saja.

MNC Portal mencoba melihat langsung kondisi GOR yang dibangun pemerintah Kabupaten Merangin di jalur dua lingkungan Talangkawo, Kecamatan Bangko, lingkungan GOR ini sudah ditumbuhi ilalang. Bahkan semua kaca bangunan ini sudah pecah, dinding dicorat coret hingga lantai jebol.

Mirisnya lagi, menurut penjelasan warga bilang bangunan GOR ini tersebut saat ini menjadi tempat mesum. Hal ini seperti dikatakan Rangga warga sekitar yang berhasil ditemui.

"Ya sekarang jadi tempat mesum, terutama pelajar. GOR ini ramai saat hari menjelang libur yaitu Sabtu atau Minggu sore. Biasanya ramai anak-anak pelajar juga orang umum pada main disini," kata Rangga kepada MNC Portal, Sabtu (20/1/2024).

Lebih lanjut dikatakan Rangga, jika sudah sering masyarakat disini menangkap basah pelajar atau orang umum sedang mesum atau cabul ditempat ini.