4 Fakta Gunung Merapi Muntahkan Awan Panas Guguran Sejauh 3 Km

GUNUNG Merapi erupsi lagi pada Jumat 19 Januari 2024 dini hari. Gunung api yang terletak di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini memuntahkan tiga kali awan panas guguran dari puncaknya.

Berikut fakta-fakta erupsi Merapi kemarin.

Jarak luncur 3 Km

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Tehnologi kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat bahwa ada 3 kali awan panas guguran tersembur dari punncak Gunung Merapi, Jumat dini hari kemarin dengan jarak terjauh luncuran mencapai 3.000 meter atau 3 kilometer.