Bazar Minyak Goreng Murah Caleg Perindo Diserbu Warga Surabaya

SURABAYA - Pasar minyak goreng murah Partai Perindo di Jalan Tanjung Anom, Kota Surabaya diserbu ribuan warga, Minggu (21/01/2024). Sebanyak 2.000 liter minyak goreng kemasan botol ludes dalam waktu kurang dari satu jam.

Pasar minyak goreng murah ini digelar calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI Partai Perindo Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar. Acara ini juga diisi dengan senam bersama dan pengecekan kesehatan gratis.

Pantauan di lokasi, ribuan warga yang didominasi ibu-ibu itu menyerbu beberapa lapak yang menyediakan minyak goreng murah. Beruntung, panitia lebih dulu menyiapkan kupon, sehingga antrean tetap terkendali.

"Tadi sudah datang pukul 06.00 WIB. Sengaja barangkat pagi karena pasti antre," kata salah seorang warga, Mahsunah.

Mahsunah mengaku senang ada kegiatan sosial seperti yang digelar Partai Perindo ini. Sebab, saat ini harga kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng juga merangkak naik.

"Di ini hanya Rp10.000 per liter. Kalau di toko bisa sampai Rp15.000," katanya.

Sementara itu Caleg Partai Perindo Anang Iskandar mengaku gembira dengan antusiasme warga. Ia bersyukur program yang dibawakan bersama Partai Perindo diterima positif oleh masyarakat.

"Hampir setiap kali kegiatan kami diserbu masyarakat. Mudah-mudahan kami bisa terus berbagi," tutur mantan Kapolrestabes Surabaya ini.