Caleg Perindo Boy Sunarko Gelar Bazar Paket Murah 3 Lokasi di Kabupaten Bekasi

BEKASI - Caleg Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX, R. Boy Sunarko menggelar sebanyak 1.500 paket murah di wilayah Kabupaten Bekasi. Rangkaian bazar murah itu upaya Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Caleg nomor urut 7 di kertas suara situ mengatakan tiga lokasi itu, yakni Kampung Sampora, Jaya Mulya, Kecamatan Serang Baru dan Griya Asri, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Di lokasi pertama, kata Boy, sebanyak 500 liter bazar paket isi 1 liter minyak goreng dan 1 liter sabun cuci seharga Rp. 10.000, digelar di Taman Graha Mas RT.16/07, Desa Jaya Sampurna, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Minggu (22/1/2024).

"Di lokasi pertama kami sediakan 500 liter untuk warga Desa Jaya Sampuran dengan harga Rp.10.000," kata Boy.

Boy menjelaskan paket murah dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) adalah upaya untuk membantu masyarakat.