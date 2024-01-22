Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Atasi Banjir, Pemkab HSU Turunkan Excavator Amphibi Bersihkan Aliran Sungai

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |12:00 WIB
Atasi Banjir, Pemkab HSU Turunkan Excavator Amphibi Bersihkan Aliran Sungai
Pemkab HSU turunkan excavator amphibi bersihkan aliran sungai untuk mengatasi banjir. (Foto: dok Pemkab HSU)
A
A
A

AMUNTAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menurunkan untuk menormalisasi aliran sungai Lok Maut di Desa Kayakah berbatasan dengan Desa Rantau Bujur Darat, Kecamatan Sungai Tabukan.

Alat berat tersebut berupa excavator jenis amphibi ini merupakan milik Pemerintah Kabupaten HSU yang didatangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) HSU.

Pembersihan ini dilakukan menyusul debit air yang meningkat ditambah berbagai sampah yang menumpuk di antara batang pohon, sehingga transportasi air tidak bisa melintas.

Atas dasar itu Pj Bupati HSU Zakly Asswan secara tegas menginstruksikan kepada Dinas PUPR HSU dan Dinas Perhubungan beserta instansi terkait lain melakukan pembersihan alur sungai dengan menggunakan alat berat yang baru digunakan itu.

Zakly juga meminta agar pelaksanaannya dilakukan secara cepat mengingat alur sungai ini sangat vital karena merupakan akses warga dalam menunjang perekonomian desa.

Halaman:
1 2
      
