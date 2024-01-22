Hadiri Hajatan Rakyat, Ganjar dan Atikoh Edukasi Puluhan Ribu Warga Cara Nyoblos di Pilpres 2024

SIDOARJO - Siti Atikoh hadir menemani sang suami Ganjar Pranowo yang merupakan Calon Presiden nomor urut 3 di acara Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (21/1/2024).

Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh memberikan edukasi terkait pencoblosan surat suara pada Masyarakat Jawa Timur agar memberi dukungan untuk Ganjar-Mahfud pada pemilu yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Pada momen ini, Siti Atikoh tampil bergaya mengenakan kemeja putih bertuliskan sat-set. Sementara di sampingnya terlihat Ganjar Pranowo tampil dengan kaos hitam bergambar logo tiga jari. Keduanya berdiri di tengah-tengah masyarakat untuk mulai melakukan edukasi pencoblosan pada masyarakat.

Di tengah panggung telah terlihat replika surat suara yang sangat besar. Surat suara tersebut memperlihatkan foto Ganjar-Mahfud di dalam kotak nomor ketiga di paling pojok kanan.

"Kertas suaranya yang harus Anda perhatikan untuk memberikan hak suara Anda untuk memilih Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah yang berwarna abu-abu," kata Danang selaku pembawa acara.