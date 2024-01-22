Orasi di Hajatan Rakyat Sidoarjo, Ganjar Sebut Banyak Kades Diintimidasi agar Tak Memilih Dirinya

SIDOARJO - Calon presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan laporan adanya beberapa kepala daerah hingga kepala desa mendapatkan intimidasi. Adapun intimidasi itu untuk tidak memilih dirinya bersama Mahfud MD.

Hal itu ia sampaikan dalam orasi kebangsaannya di Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (21/1/2024).

“Kami sudah mendapatkan informasi kades mulai ditelfoni, betul? Apakah saudara-saudara takut? Kami juga sudah mendapatkan laporan, para kepala daerah kita juga sudah ditelfoni. bahasanya jangan kenceng-kenceng gitu. Lawan! Lawan! Lawan!,” kata Ganjar.

Ganjar pun mengingatkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) kali ini harus digelar sesuai prinsip Luber Jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adik.

“Maka kita harus bikin harus se jurdil mungkin, seluber mungkin. Maka kita mengingatkan, saya haqqul yaqin TNI, Polri, Kejaksaan, Pemda, para Pj, kepala daerah, saya yakin mereka bisa netral karena risikonya terlalu berat,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengimbau agar seluruh pihak yang mendapatkan intimidasi untuk bisa melapor. Hal itu bertujuan untuk menjaga demokrasi.

“Maka kita mesti waras untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Maka kalau tadi mbak Yenny (Yenny Wahid) nyanyi itu semangat sejak 1998 yang kita kobarkan agar kita bisa menjaga demokrasi dengan baik,” pungkasnya.

(Salman Mardira)