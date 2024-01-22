Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hajatan Rakyat di Sidoarjo Dihadiri Puluhan Ribu Orang, Teriakan Ganjar Presiden Membahana

Ihya' Ulumuddin , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |04:28 WIB
Hajatan Rakyat di Sidoarjo Dihadiri Puluhan Ribu Orang, Teriakan Ganjar Presiden Membahana
A
A
A

SIDOARJO - Calon Presiden Ganjar Pranowo menjadi megnet pada acara “Hajatan Rakyat” di Stadion Gelora Deltra Sidoarjo, Minggu (21/1/2024). Begitu tiba di stadion, capres nomor urut 03 itu langsung disambut teriakan 'presiden' oleh lautan manusia yang memenuhi stadion.

Layaknya ombak, massa yang memadati stadion itu bergerak mendekati Ganjar yang sedang berjalan di tengah kerumunan menuju panggung utama. Meski berdesak-desakan, Ganjar terlihat ramah melempar senyum dan melayani permintaan salaman dari pendukungnya.

Teriakan-teriakan lantang tak henti-hentinya menyerukan nama Ganjar. “Ganjar Presiden. Ganjar Presiden” sembari kompak mengangkat tiga jari.

Antusias dari para pendukungnya itu menjalar di hati Ganjar, menambah energinya saat berorasi. Dia pun berapi-api saat berorasi dan membakar semangat pendukungnya demi meraih kemenangan.

“Jawa Timur memang selalu menggetarkan. Jawa Timur menggetarkan,” katanya.

Halaman:
1 2
      
