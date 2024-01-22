Dukung Ganjar-Mahfud, Kiai-Ulama Pasuruan: Sosok Bersih dan Pendekar Hukum

PASURUAN - Jaringan Kiai dan Ulama Ahlussunah Wal Jamaah menyatukan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Keduanya dianggap sebagai sosok yang bersih dan merupakan pendekar hukum.

Dukungan itu dideklarasikan dalam rangkaian acara Halaqah Kebangsaan yang diadakan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Tampung, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Minggu 21 Januari 2024.

Gus Alaika Asror Anshori dari Ponpes Besuk Kejayan Pasuruan menegaskan, Ganjar-Mahfud memiliki keunggulan dibandingkan dua pasangan calon lainnya, baik dari segi pengalaman dan kecakapan dalam kepemimpinan, latar belakang, maupun komitmen terhadap kemajuan Indonesia.

"Karena dari personnya, dari ketiga pasangan Capres itu dari 01,02, sama 03 ini paling layak menurut penilaian kami yang paling layak memimpin Indonesia ke depan ini adalah sosok seperti Mas Ganjar dan Pak Mahfud," kata Gus Alaika dalam keterangannya.

Gus Alaika menjelaskan bahwa Ganjar Pranowo telah memiliki pengalaman selama sepuluh tahun di berbagai jabatan eksekutif dan legislatif. Sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar memprioritaskan kepentingan rakyat dengan semangat "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi" atau "Tidak Korupsi, Tidak Membohongi".

Ganjar juga terkenal sebagai pemimpin yang tegas dalam menangani kasus korupsi di lingkungan birokrasi. Ganjar juga mewanti-wanti ASN agar tidak melakukan praktik gratifikasi, jual-beli jabatan, dan suap-menyuap.

Untuk membuktikan komitmennya, Ganjar juga tak segan memecat anak buahnya yang masih nekat melakukan korupsi.