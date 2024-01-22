Alam Ganjar Kunjungi Desa Wisata Brayut, Wabup Sleman Berharap Lebih Dikenal

SLEMAN - Putra Capres Ganjar Pranowo, Alam Ganjar mengunjungi desa wisata Brayut yang ada di Pandowoharjo, Sleman, Senin (22/1/2024). Kedatangan Alam diharapkan bisa lebih mengenalkan potensi ekonomi kerakyatan yang ada di Sleman.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan, hari ini Alam Ganjar telah mengunjungi Desa Wisata Brayut di Sleman. Alam telah melihat destinasi wisata yang memiliki produk ekonomi kerakyatan, seperi peternakan sapi dan batik.

“Perjalanan Alam ini untuk melihat kegiatan ekonomi kreatif yang dikembangkan masyarakat bawah,” kata Danang.

Danang mengatakan, kegiatan ekonomi kerakyatan butuh adanya pendampingan dari pemerintah dengan strategi marketing yang tepat. Butuh sentuhan agar desa wisata bisa lebih berkembang.

“Semoga dia cerita kepada Ganjar, keluarganya agar lebih dikenal dan potensi ekonomi kretaif bisa berkembang,” katanya.

Danang menaruh harapan, kepada anak-anak muda atau milenial untuk bisa mengembangkan potensi yang ada. Mereka bisa mengembangkan potensi ekonomi kretaif melalui berbagai kreativitasnya.

Alam Ganjar mengaku sengaja datang untuk melihat potensi yang ada di Desa Wisata Brayut. Dia bisa melihat langsung proses produksi susu. Terpenting petani bisa lebih konsisten dengan tetap menjalankan kualitas dan kuantitas.

“Konsistensi ini harus dijalankan dengan kualitas dan kuantitas dengan beberapa teknik dan inovasi,” katanya.