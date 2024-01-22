Advertisement
HOME NEWS JABAR

Puluhan Ribu Orang Hadiri Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Tegalega Bandung

Agi Ilman , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |01:57 WIB
Puluhan Ribu Orang Hadiri Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Tegalega Bandung
A
A
A

BANDUNG - Puluhan ribu masyarakat tumpah ruah di Lapangan Tegalega, Astana Anyar, Kabupaten Bandung, Minggu (21/1/2024) dalam acara Hajatan Rakyat yang dihadiri oleh pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Dalam pantauan dilokasi, sekitar pukul 07.00 WIB puluhan ribu masyarakat yang terdiri dari para kader mulai berdatangan ke lapangan Tegalega.

Puluhan ribu masyarakat baik partai Perindo, PDIP, PPP dan Hanura semuanya tumpah ruah turun ke lapangan untuk memberikan dukungannya kepada pasangan Capres ini.

Mereka juga datang dengan membawa bendera partai baik dari Perindo, PDIP, Hanura dan PPP.

Tah hanya itu, dalam acara Hajatan Rakyat ini juga akan diisi oleh beberapa penampilan band tanah air seperti Slank, Pas Band dan juga Jamrud.

