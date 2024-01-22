Kapolda Sulsel Targetkan Setiap Polres Terpasang 5 Titik Kamera ETLE

MAKASSAR - Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel), Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, berkomitmen akan terus mengembangkan pelayanan bidang lalu lintas berbasis digital dengan terus menambah perangkat tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di setiap Polres jajaran se-Sulsel.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait, utamanya pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, agar membantu mengembangkan program kepolisian berbasis digital tersebut.

"Ini penting mengingat implementasi teknologi ETLE selama ini telah meningkatkan kepatuhan masyarakat terkait penggunaan jalan. Selain itu mengurangi risiko kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas, serta mampu meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor,” ucap Kapolda saat silaturahmi ke Unhas Makassar, Senin (22/1/2024).

Saat ini terdapat 24 titik ETLE Statis di Kota Makassar dan masing -masing Polres sudah dilengkapi ETLE Mobile HP untuk mencapture pelanggaran pelanggaran lalu lintas kasat mata. Untuk perangkat tilang elektronik ini, pihaknya akan mengupayakan paling tidak di setiap Polres jajaran terpasang 5 titik ETLE statis.

“Di samping juga penambaham mengoperasikan ETLE Mobile HP, di mana setiap anggota Polantas dibekali handphone untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas tanpa harus bersentuhan antara pelanggar dan petugas,” ujarnya.

Kunjungan Kapolda Sulsel ke Unhas bertujuan untuk mempererat kerja sama antara kepolisian dan lembaga pendidikan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

“Polda Sulsel berkomitmen untuk bersama-sama membangun Sulsel yang lebih baik, mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, melalui kerjasama yang erat dengan universitas dan institusi pendidikan lainnya", ujar Irjen Andi Rian