Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Kapolda Sulsel Targetkan Setiap Polres Terpasang 5 Titik Kamera ETLE

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |20:49 WIB
Kapolda Sulsel Targetkan Setiap Polres Terpasang 5 Titik Kamera ETLE
Kapolda Sulsel, Irjen Andi Rian R Djajadi. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

MAKASSAR - Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel), Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, berkomitmen akan terus mengembangkan pelayanan bidang lalu lintas berbasis digital dengan terus menambah perangkat tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di setiap Polres jajaran se-Sulsel.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait, utamanya pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, agar membantu mengembangkan program kepolisian berbasis digital tersebut.

"Ini penting mengingat implementasi teknologi ETLE selama ini telah meningkatkan kepatuhan masyarakat terkait penggunaan jalan. Selain itu mengurangi risiko kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas, serta mampu meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor,” ucap Kapolda saat silaturahmi ke Unhas Makassar, Senin (22/1/2024).

Saat ini terdapat 24 titik ETLE Statis di Kota Makassar dan masing -masing Polres sudah dilengkapi ETLE Mobile HP untuk mencapture pelanggaran pelanggaran lalu lintas kasat mata. Untuk perangkat tilang elektronik ini, pihaknya akan mengupayakan paling tidak di setiap Polres jajaran terpasang 5 titik ETLE statis.

“Di samping juga penambaham mengoperasikan ETLE Mobile HP, di mana setiap anggota Polantas dibekali handphone untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas tanpa harus bersentuhan antara pelanggar dan petugas,” ujarnya.

Kunjungan Kapolda Sulsel ke Unhas bertujuan untuk mempererat kerja sama antara kepolisian dan lembaga pendidikan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

“Polda Sulsel berkomitmen untuk bersama-sama membangun Sulsel yang lebih baik, mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, melalui kerjasama yang erat dengan universitas dan institusi pendidikan lainnya", ujar Irjen Andi Rian

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161267/moge-W720_large.jpg
Polisi Tilang Rombongan Moge Terobos Jalur Transjakarta di Jakbar, Segini Dendanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/338/3111995/etle-YPk2_large.jpg
Dalam Sehari, 152 Ribu Lebih Pelanggar Lalin di Jakarta Terekam ETLE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/338/3105540/ilustrasi_etle-GQi7_large.jpeg
Polda Metro Jaya Kini Kirim Surat Tilang ETLE Lewat WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/338/3030907/dalam-sebulan-10-juta-pengguna-kendaraan-terjaring-tilang-etle-di-jakarta-YMHIOeBSig.jpg
Dalam Sebulan, 10 Juta Pengguna Kendaraan Terjaring Tilang ETLE di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/337/2974148/ditjen-hubdat-terapkan-bukti-elektronik-pelanggaran-kendaraan-odol-XW1PPuJ2GO.jpg
Ditjen Hubdat Terapkan Bukti Elektronik Pelanggaran Kendaraan ODOL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/338/2896146/pemotor-santuy-sambil-rebahan-di-margonda-depok-kena-tilang-elektronik-EeeABM0ZId.jpg
Pemotor Santuy Sambil Rebahan di Margonda Depok Kena Tilang Elektronik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement