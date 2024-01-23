Jelang Pemilu, Rudi Zulham Instruksikan Kader Perindo di Sumut Gencar Turun Jemput Suara Pemilih

MEDAN - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, menginstruksikan kepada seluruh kader Perindo, khususnya para calon anggota legislatif yang bertarung di Pemilu Legislatif 2024 untuk lebih gencar melakukan sosialisasi guna menjemput suara pemilih di akar rumput.

Sisa 23 hari jelang hari pencoblosan atau efektif 20 hari waktu pelaksanaan kampanye tersisa, kata Rudi, harus dimaksimalkan untuk mendulang suara lebih banyak lagi untuk kemenangan Perindo di Pemilu mendatang.

"Kita memang gencarkan turun ke masyarakat. Memaksimalkan semua program yang kita miliki untuk menarik simpati masyarakat dan mendapatkan berkah elektoral dari mereka," kata Rudi usai menggelar sosialisasi pencoblosan dan bazar minyak goreng murah di Jalan Madio Santoso, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Senin (22/1/2024).

Rudi mengatakan para kader harus mampu melihat peluang atau celah-celah di kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh kampanye politik partai-partai lain. Termasuk di daerah-daerah yang notabene telah diklaim oleh partai politik lain sebagai basis massa mereka.

"Kita harus mampu membuat masyarakat merasakan arti kehadiran kita buat mereka. Agar di hari pencoblosan nanti, kita ada di hati mereka," tegasnya.