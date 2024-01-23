Gempa M7,1 Guncang Perbatasan China dengan Kyrgyzstan, Terasa hingga Uzbekistan

CHINA - Gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter mengguncang wilayah pegunungan dan terpencil di wilayah Xinjiang, China atau Tiongkok barat pada Selasa (23/1/2024) pagi.

Media pemerintah melaporkan banyak korban dan gempa hebat terasa di negara-negara Asia Tengah yang berjarak ratusan mil jauhnya.

Kantor berita pemerintah Xinhua melaporkan gempa tersebut melanda wilayah Wushi, juga dikenal sebagai wilayah Uqturpan, di prefektur Aksu dekat perbatasan Kyrgyzstan sekitar pukul 02.00 waktu setempat.

Guncangan kuat menyebabkan dua rumah runtuh dan memutus dua kabel listrik utama di dekat pusat gempa, meskipun listrik segera pulih.

Otoritas kereta api Xinjiang segera menutup rute di daerah yang terkena dampak gempa dan menghentikan 27 kereta.

Televisi pemerintah CCTV, mengatakan tiga orang dirawat di rumah sakit di sebuah kota kecil yang berjarak 26 kilometer (16 mil) dari pusat gempa dan seorang anak berhasil diselamatkan dari reruntuhan rumah mereka di kota itu.

Hampir 200 pekerja penyelamat telah dikirim ke zona gempa, dan ratusan lainnya sedang dikumpulkan.

Menurut Pusat Jaringan Gempa Bumi Tiongkok yang dikelola pemerintah, lebih dari 50 gempa susulan dengan kekuatan di atas 3 skala Richter dilaporkan terjadi pada Selasa (23/1/2024) pukul 11.00 waktu setempat.

CCTV melaporkan pusat gempa adalah daerah terpencil, pegunungan dan berpenduduk jarang di ketinggian di atas 3.000 meter (9.842 kaki).