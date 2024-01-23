Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Besar Guncang China hingga Kazakhstan, KBRI Astana Pastikan WNI dalam Kondisi Aman dan Selamat

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |18:10 WIB
Gempa Besar Guncang China hingga Kazakhstan, KBRI Astana Pastikan WNI dalam Kondisi Aman dan Selamat
KBRI Astana pastikan WNI dalam kondisi aman dan selamat paska gempa yang mengguncang China hingga Kazakhstan (Foto: CCTV/AP)
ASTANA – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Astana menghimbau semua warga negara Indonesia (WNI) di Kazakhstan dan Tajikistan untuk terus berjaga-jaga.

Hal ini terkait dengan gempa bumi 6.7 SR yang mengguncang Almaty, Ibu Kota lama Kazakhstan. Adapun pusat gempa berasal di Xinjiang, China dengan kekuatan 7,1 SR.

Dubes RI Astana Dr. M. Fadjroel Rachman menegasan semua WNI dalam kondisi aman dan selamat paska gempa.

“ALHAMDULILLAH sampai saat ini, laporan kepada KBRI ASTANA SEMUA WNI AMAN dan SELAMAT jadi KELUARGA di Indonesia tidak perlu khawatir. Semoga semuanya sehat wal afiat dan tidak ada kerusakan,” bunyi pengumuman KBRI, dikutip Instagram.

“Mohon semua WNI terus berjaga-jaga dan terus memberikan informasi terakhir kepada KBRI Astana, agar kami segera bisa bertindak bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada semua WNI di Kazakhstan, juga di Tajikistan,” lanjutnya.

“Segera kontak Ibu @Bu Firma Indo perlindungan WNI dan staff KBRI Astana @Gustaf @Dudugithuloch @Ari PK Nur-Sultan @BPKRT- Vera Juntak @Andi Zulkarnain @Agung Saputra @Himmatul Ulya @Deby dan lainnya. Terimakasih,” tambahnya.

