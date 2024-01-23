KBRI Beijing Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa M7,1 yang Guncang China

KBRI Beijing pastikan WNI dalam kondisi aman paska gempa besar yang melanda China (Foto: Ilustrasi/Okezone)

CHINA – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing memastikan tak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban akibat gempa besar magnitudo 7,1 yang mengguncang wilayah pegunungan dan terpencil di wilayah Xinjiang, China atau Tiongkok barat pada Selasa (23/1/2024) pagi.

Menurut juru bicara Kemlu Lalu Muhamad Ibal melalui siaran pers, KBRI Beijing mengatakan telah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan berkomunikasi dengan komunitas Indonesia di wilayah terdampak. Berdasarkan catatan lapor diri KBRI Beijing pada Portal Peduli WNI, tidak terdapat WNI yang berdomisili di wilayah terdampak.

Seperti diketahui, gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter mengguncang wilayah pegunungan dan terpencil di wilayah Xinjiang, China atau Tiongkok barat pada Selasa (23/1/2024) pagi.

Media pemerintah melaporkan banyak korban dan gempa hebat terasa di negara-negara Asia Tengah yang berjarak ratusan mil jauhnya.

Kantor berita pemerintah Xinhua melaporkan gempa tersebut melanda wilayah Wushi, juga dikenal sebagai wilayah Uqturpan, di prefektur Aksu dekat perbatasan Kyrgyzstan sekitar pukul 02.00 waktu setempat.

Guncangan kuat menyebabkan dua rumah runtuh dan memutus dua kabel listrik utama di dekat pusat gempa, meskipun listrik segera pulih.

Otoritas kereta api Xinjiang segera menutup rute di daerah yang terkena dampak gempa dan menghentikan 27 kereta.