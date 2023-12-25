Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Setelah Seminggu, Korban Tewas Gempa China Melonjak Jadi 149 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |12:18 WIB
Setelah Seminggu, Korban Tewas Gempa China Melonjak Jadi 149 Orang
Foto: Reuters.
A
A
A

BEIJING - Salah satu gempa bumi terkuat di China dalam beberapa tahun terakhir menewaskan setidaknya 149 orang di wilayah terpencil di barat laut, menurut media pemerintah, dengan dua orang masih hilang setelah gempa berkekuatan M 6,2 terjadi seminggu lalu.

Pusat gempa terletak di Provinsi Gansu dan Qinghai, di wilayah yang dihuni oleh banyak warga Hui di China, etnis minoritas yang memiliki ikatan erat dan memiliki identitas Muslim yang khas.

Gansu menanggung beban terberat akibat gempa tersebut. Lebih dari 200.000 rumah hancur dan 15.000 di ambang kehancuran, media pemerintah China melaporkan. Gempa dahsyat ini menyebabkan 145.000 orang mengungsi dan menewaskan 117 orang di provinsi tersebut pada 22 Desember, dan 781 orang terluka.

Di Qinghai sebelah barat Gansu, 32 orang tewas dan dua orang hilang pada pukul 23.00 waktu setempat pada Minggu, (18/12/2023) menurut media pemerintah yang dilansir Reuters

Pihak berwenang setempat mengaitkan parahnya kerusakan dengan dangkalnya gempa. Gempa bumi yang pecah dan batuan sedimen yang relatif lunak di wilayah tersebut juga memperkuat kekuatan destruktif dari gempa tersebut.

Banyak rumah yang hancur dibangun dari zaman sebelumnya, terbuat dari kayu tanah atau struktur kayu bata. Dinding penahan beban mereka dibangun dari tanah, sehingga pertahanan mereka buruk terhadap gempa bumi, kata pemerintah setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gempa Gempa China Gempa Bumi china
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546/viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163459/banjir-HwPF_large.jpg
Banjir Bandang Landa China, 8 Tewas dan 4 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/18/3160336/penyelam_china-PU6E_large.jpg
Ajaib! Terjebak 5 Hari 5 Malam di Gua Bawah Air, Penyelam China Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158673/biksu_shi_yongzin-oik1_large.jpg
Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/18/3155278/huang_china-uTK5_large.jpg
Miris, Ibu Muda Jual 2 Anak Kandung demi Beli Baju Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/18/3142757/covid-sAYr_large.jpg
Infeksi Covid-19 Melonjak di China, Tembus 168.507 Kasus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement