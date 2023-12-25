Setelah Seminggu, Korban Tewas Gempa China Melonjak Jadi 149 Orang

BEIJING - Salah satu gempa bumi terkuat di China dalam beberapa tahun terakhir menewaskan setidaknya 149 orang di wilayah terpencil di barat laut, menurut media pemerintah, dengan dua orang masih hilang setelah gempa berkekuatan M 6,2 terjadi seminggu lalu.

Pusat gempa terletak di Provinsi Gansu dan Qinghai, di wilayah yang dihuni oleh banyak warga Hui di China, etnis minoritas yang memiliki ikatan erat dan memiliki identitas Muslim yang khas.

Gansu menanggung beban terberat akibat gempa tersebut. Lebih dari 200.000 rumah hancur dan 15.000 di ambang kehancuran, media pemerintah China melaporkan. Gempa dahsyat ini menyebabkan 145.000 orang mengungsi dan menewaskan 117 orang di provinsi tersebut pada 22 Desember, dan 781 orang terluka.

Di Qinghai sebelah barat Gansu, 32 orang tewas dan dua orang hilang pada pukul 23.00 waktu setempat pada Minggu, (18/12/2023) menurut media pemerintah yang dilansir Reuters.

Pihak berwenang setempat mengaitkan parahnya kerusakan dengan dangkalnya gempa. Gempa bumi yang pecah dan batuan sedimen yang relatif lunak di wilayah tersebut juga memperkuat kekuatan destruktif dari gempa tersebut.

Banyak rumah yang hancur dibangun dari zaman sebelumnya, terbuat dari kayu tanah atau struktur kayu bata. Dinding penahan beban mereka dibangun dari tanah, sehingga pertahanan mereka buruk terhadap gempa bumi, kata pemerintah setempat.