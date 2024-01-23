Gempa M4,1 Guncang Bolaanguki Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Bolaanguki, Bolsel, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (23/1/2024).

"Gempa Mag:4.1, 23-Jan-2024 04:25:13WIB," tulis BMKG melalui akun X.

Lokasi koordinat gempa berada pada 0.73 LS-124.42 BT. Pusat gempa 131 km Tenggara Bolaanguki, Bolsel, Sulut.

Kedalaman gempa 10 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )