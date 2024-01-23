Advertisement
HOME NEWS JATENG

Perempuan Pengendara Matic Tewas Terlindas Truk di Bawah Flyover Kalibanteng Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |01:59 WIB
Perempuan Pengendara Matic Tewas Terlindas Truk di Bawah Flyover Kalibanteng Semarang
SEMARANG - Seorang perempuan pengendara sepeda motor tewas setelah terlibat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) dengan sebuah truk, Senin (22/1/2024) siang.

Insiden terjadi di Bundaran Kalibanteng tepatnya bawah flyover Kota Semarang, sekira pukul 13.00 WIB.

Data dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang, korban bernama Indah Kurnia Setianingsih (30) seorang karyawati swasta yang beralamat di Jalan Kerapu Raya, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Dia mengendarai sepeda motor matic Honda Beat warna hitam nomor polisi H 2746 OF.

Sementara truk yang terlibat lakalantas dengan korban itu bernomor polisi K 1982 EB. Dikemudikan David Wibowo (22) warga Jalan Desa Mijen, Kabupaten Kudus.

