HOME NEWS JATENG

Sambangi Pondok Budaya di Sidorejo, Ganjar Pranowo Disambut Ratusan Warga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |14:21 WIB
Sambangi Pondok Budaya di Sidorejo, Ganjar Pranowo Disambut Ratusan Warga
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mendatangi Pondok Budaya Ndalem Wongsorogo di kawasan Sidorejo, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Ganjar Pranowo pun disambut ratusan warga Sidorejo dan diberikan sorban oleh pengurus pondok tersebut.

Berdasarkan pantauan, Ganjar yang mengenakan kemeja warna hitam itu tiba di Pondok Budaya asuhan Gus Paox Iben Mudhaffar pada sekira pukul 13.40 WIB. Begitu datang, Ganjar langsung disambut oleh ratusan warga sekitar lantaran kedatangan Ganjar cukup mendadak di mata warga.

Bukan hanya oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak pun sangat antusias untuk melihat sosok Ganjar yang datang berkunjunf ke pondok tersebut. Saat sampai di pondok budaya, Gus Paox Iben lantas memberikan sorban putih pada Ganjar.

Ganjar pun melihat-lihat karya seperti lukisan yang terpampang di dalam pondok budaya itu. Ganjar dan Gus Paox lantas berbincang bersama warga Sidorejo yang memenuhi pondok budaya itu.

