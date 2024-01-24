Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Polisi Selidiki Pembunuhan 3 Saudara Kandung Diduga Terkait Love Scam

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |13:19 WIB
Polisi Selidiki Pembunuhan 3 Saudara Kandung Diduga Terkait Love Scam
Polisi selidiki pembunuhan 3 saudara kandung diduga terlibat love scam (Foto: Europa Press)
A
A
A

SPANYOL Polisi Spanyol sedang menyelidiki keadaan seputar pembunuhan tiga saudara kandung yang lanjut usia (lansia) dan kaitannya dengan penipuan percintaan online atau love scam yang melibatkan dua di antara mereka.

Penjaga sipil telah menangkap seorang pria berusia 42 tahun asal Pakistan, yang diidentifikasi sebagai Dilawar Hussain F.C.

Mereka mengatakan dia menyerahkan diri dan mengakui pembunuhannya.

Jenazah kakak beradik Amelia, 67, Ángeles, 74, dan José Gutiérrez Ayuso, 77, ditemukan di rumah mereka pada pekan lalu.

Sebagian rumah itu telah terbakar.

Ketiganya tinggal bersama di Morata de Tajuña, sebuah kota berpenduduk sekitar 8.000 jiwa di tenggara Madrid.

Penjaga sipil mengatakan motif kejahatan tersebut tampaknya adalah hutang saudara kandung dengan tersangka, terkait dengan keterlibatan saudara perempuan mereka dalam penipuan online.

Teman dan tetangga dari saudara kandung tersebut menceritakan kepada media lokal tentang bagaimana Ángeles dan Amelia telah menjalin hubungan online selama beberapa tahun dengan orang-orang yang mengaku sebagai pria dari Amerika Serikat (AS).

Menurut laporan ini, kedua wanita tersebut telah mengirim hingga 400.000 euro kepada seorang pria yang mereka kenal sebagai "Edward", yang diduga anggota militer AS, dan temannya. Setidaknya sebagian dari kontak mereka dengan orang-orang ini dilakukan melalui Facebook.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/18/2862003/polisi-berhasil-identifikasi-jasad-wanita-yang-ditemukan-di-tembok-beton-diyakini-dibunuh-1-dekade-lalu-DSZcT6UGmS.jpg
Polisi Berhasil Identifikasi Jasad Wanita yang Ditemukan di Tembok Beton, Diyakini Dibunuh 1 Dekade Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/18/2851074/polisi-temukan-kamar-kedap-suara-di-ruang-bawah-tanah-tempat-pembunuh-berantai-habisi-korbannya-39Idu7fA7Z.jpg
Polisi Temukan Kamar Kedap Suara di Ruang Bawah Tanah, Tempat Pembunuh Berantai Habisi Korbannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/18/2830562/dituding-bertanggung-jawab-atas-kehancuran-kariernya-seorang-pria-dituduh-bunuh-3-wanita-1TOz0o7zuc.jpg
Dituding Bertanggung Jawab Atas Kehancuran Kariernya, Seorang Pria Dituduh Bunuh 3 Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/04/18/2792766/sungguh-tega-bapak-ini-tenggelamkan-anaknya-2-tahun-ke-dalam-danau-dan-ditemukan-tewas-di-mulut-buaya-ZqfLPMgRNj.jpg
Sungguh Tega, Bapak Ini Tenggelamkan Anaknya 2 Tahun ke Dalam Danau dan Ditemukan Tewas di Mulut Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/24/18/2786553/seorang-pria-didakwa-percobaan-pembunuhan-usai-bakar-2-pria-tua-yang-keluar-dari-masjid-8UDNjVX6uW.jpg
Seorang Pria Didakwa Percobaan Pembunuhan Usai Bakar 2 Pria Tua yang Keluar dari Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/30/18/2755654/tidak-ditemukan-bukti-kuat-seorang-wanita-dibebaskan-dari-tuduhan-pembunuhan-terhadap-anaknya-9-tahun-1WYlpIMWdo.jpg
Tidak Ditemukan Bukti Kuat, Seorang Wanita Dibebaskan dari Tuduhan Pembunuhan Terhadap Anaknya 9 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement