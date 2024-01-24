Polisi Selidiki Pembunuhan 3 Saudara Kandung Diduga Terkait Love Scam

SPANYOL – Polisi Spanyol sedang menyelidiki keadaan seputar pembunuhan tiga saudara kandung yang lanjut usia (lansia) dan kaitannya dengan penipuan percintaan online atau love scam yang melibatkan dua di antara mereka.

Penjaga sipil telah menangkap seorang pria berusia 42 tahun asal Pakistan, yang diidentifikasi sebagai Dilawar Hussain F.C.

Mereka mengatakan dia menyerahkan diri dan mengakui pembunuhannya.

Jenazah kakak beradik Amelia, 67, Ángeles, 74, dan José Gutiérrez Ayuso, 77, ditemukan di rumah mereka pada pekan lalu.

Sebagian rumah itu telah terbakar.

Ketiganya tinggal bersama di Morata de Tajuña, sebuah kota berpenduduk sekitar 8.000 jiwa di tenggara Madrid.

Penjaga sipil mengatakan motif kejahatan tersebut tampaknya adalah hutang saudara kandung dengan tersangka, terkait dengan keterlibatan saudara perempuan mereka dalam penipuan online.

Teman dan tetangga dari saudara kandung tersebut menceritakan kepada media lokal tentang bagaimana Ángeles dan Amelia telah menjalin hubungan online selama beberapa tahun dengan orang-orang yang mengaku sebagai pria dari Amerika Serikat (AS).

Menurut laporan ini, kedua wanita tersebut telah mengirim hingga 400.000 euro kepada seorang pria yang mereka kenal sebagai "Edward", yang diduga anggota militer AS, dan temannya. Setidaknya sebagian dari kontak mereka dengan orang-orang ini dilakukan melalui Facebook.