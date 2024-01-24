Wamen ATR/BPN Bagikan 616 Sertifikat Tanah di Bengkalis: Mohon Dijaga

BENGKALIS - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, membagikan 616 sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Dumai, Rabu (24/1/2024).

Dalam keterangan tertulis yang diterima, acara tersebut berlangsung di Gedung LAMR Duri, Jalan Hangtuah No.18, Batang Serosa, Kecamatan Mandau. Di sana Raja Antoni membuka sambutannya dengan menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.

“Pertama-tama, saya ingin menyampaikan salam dari Presiden Jokowi dan Menteri Hadi Tjahjanto yang menitipkan salam kepada saya untuk Bapak/Ibu sekalian,” ujar Raja Antoni.

Selanjutnya, Raja Antoni menyebutkan, sertifikasi tanah ini adalah hasil kerja mati-matian Presiden Jokowi agar masyarakat tidak mengalami sengketa tanah.

“Sertifikasi tanah adalah upaya dari Presiden Jokowi untuk melindungi kepemilikan tanah masyarakat, karena tolong dijaga ya. Ini adalah hasil kerja mati-matian Presiden kita,” kata Wamen ATR/BPN.

Poin kedua yang disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/BPN adalah sertiikat yang diterima oleh masyarakat menjadi tanda bukti hak kepemilikan tanah. Sehingga, menurut Raja Antoni, tanah tersebut tidak mungkin diakui oleh pihak lain.

“Tanah Bapak/Ibu sekarang sudah aman dari gangguan siapapun. Sertipikat yang Bapak/Ibu pegang menjadi bukti kepemilikan tanah,” sambung Raja Antoni.