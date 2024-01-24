Oknum Guru Honorer Lecehkan Siswi SMKN 3 Kota Prabumulih

PRABUMULIH - Seorang oknum guru honorer berinisial W (25) yang mengajar di SMKN 3 Kota Prabumulih ditangkap polisi, lantaran diduga melakukan pelecehan terhadap muridnya, Rabu (24/1/2024).

Berdasarkan pengakuan tersangka, peristiwa pencabulan tersebut berawal pada Senin (15/1/2024) sekitar pukul 12.00 WIB di parkiran SMKN 3 Prabumulih. Korban berinisial SA meminta tolong kepada tersangka untuk mengeluarkan sepeda motornya yang terhalang kendaraan lainnya.

Selanjutnya setelah menolong korban, tersangka memaksa korban untuk ikut dengan dirinya beriringan motor dan mengajak korban makan mie ayam yang ada di kawasan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur. Setelah itu tersangka mengambil kunci motor korban, walaupun sempat ditolak oleh korban namun karena dipaksa akhirnya korban hanya pasrah mengikuti kemauan tersangka.

BACA JUGA: Rekonstruksi Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Mahasiswi di Depok Tampilkan 30 Adegan

Lalu tersangka menitipkan motor ke penjual mie ayam dan mengajak korban untuk jalan berboncengan. Tersangka lalu mengajak korban berkeliling di seputaran Prabujaya sampai Sukajadi dan keduanya sempat berhenti di Indomaret untuk membeli minuman. Kemudian setelah keliling selama sekitar 30 menit, tersangka menghentikan kendaraannya di Jalan Kerinci Kelurahan Prabujaya yang saat itu sepi. Saat itulah tersangka melancarkan aksi bejatnya dengan merayu korban dan mengajaknya ke kontrakan, namun ditolak korban.

Namun penolakan korban tidak membuat aksi bejat tersangka berhenti, lalu tersangka menggesekkan sikunya ke bagian dada korban dan sempat memegang dagu korban, mendapat perlakuan itu korban kemudian meminta diantarkan ke toko mie ayam tempat motornya dititip.

Setelah itu korban pulang dan merasa tidak terima dengan perbuatam tersangka, korban menceritakan apa yang dialaminya ke keluarganya dan kemudian bersama keluarga melapor ke SPKT Polres Prabumulih.

“Pihak kita setelah mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka saat berada di rumahnya,” kata Wakapolres Kompol Hendri didampingi Kasat Reskrim, AKP Herli Setiawan dalam rilis di Polres Prabumulih.