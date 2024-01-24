Disambut Shalawat, Mahfud MD Tiba di Ponpes An-Nur Bantul

BANTUL - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD tiba di Pondok Pesantren (Ponpes) An-Nur, Bantul, Yogyakarta. Kedatangan disambut Shalawat oleh para santri.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Mahfud tina sekitar pukul 12.36 WIB. Dirinya terlihat mengenakan pakaian batik berwarna hijau, sama seperti yang dia kenakan saat pengumuman Bakal Calon Wakil Presiden (Bacapres) pada Rabu, (18/10/2023).

Sejak turun dari kendaraan yang ditumpangi Cawapres nomor urut 3 itu langsung disambut oleh jajaran Pondok Pesantren. Selanjutnya, Mahfud diajak ke suatu ruang, dan disana dilangsungkan pertemuan tertutup.

Sebagai informasi, kehadirannya di Ponpes An-Nur untuk mengisi acara Halaqoh dan Dialog Kebangsaan. Acara tersebut diselenggarakan di aula ponpes tersebut. Para santri terlihat telah berkumpul di aula tersebut untuk menunggu Mahfud menyampaikan pidatonya.

