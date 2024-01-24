Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Disambut Shalawat, Mahfud MD Tiba di Ponpes An-Nur Bantul

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |13:17 WIB
Disambut Shalawat, Mahfud MD Tiba di Ponpes An-Nur Bantul
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

BANTUL - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD tiba di Pondok Pesantren (Ponpes) An-Nur, Bantul, Yogyakarta. Kedatangan disambut Shalawat oleh para santri.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Mahfud tina sekitar pukul 12.36 WIB. Dirinya terlihat mengenakan pakaian batik berwarna hijau, sama seperti yang dia kenakan saat pengumuman Bakal Calon Wakil Presiden (Bacapres) pada Rabu, (18/10/2023).

Sejak turun dari kendaraan yang ditumpangi Cawapres nomor urut 3 itu langsung disambut oleh jajaran Pondok Pesantren. Selanjutnya, Mahfud diajak ke suatu ruang, dan disana dilangsungkan pertemuan tertutup.

Sebagai informasi, kehadirannya di Ponpes An-Nur untuk mengisi acara Halaqoh dan Dialog Kebangsaan. Acara tersebut diselenggarakan di aula ponpes tersebut. Para santri terlihat telah berkumpul di aula tersebut untuk menunggu Mahfud menyampaikan pidatonya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173838//kepala_bgn-aXQk_large.jpg
Kepala BGN Minta Maaf Cucu Mahfud MD Keracunan MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement