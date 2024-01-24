Advertisement
HOME NEWS JATENG

Puluhan Ribu Warga Sukoharjo Hadiri Pesta Rakyat, Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |19:42 WIB
Puluhan Ribu Warga Sukoharjo Hadiri Pesta Rakyat, Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
Puluhan Ribu Orang Hadiri Pesta Rakyat di Sukoharjo/ist
A
A
A

SUKOHARJO - Puluhan ribu warga berkumpul untuk menyatakan dukungan mereka kepada pasangan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024, di Lapangan Joho Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Deklarasi ini dilakukan dalam “Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud,” sebuah konser gratis yang diselenggarakan oleh Sahabat Ganjar, yang menarik perhatian masyarakat sekitar.

Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Sukoharjo, Giri Sasongko, mengatakan, acara ini mempersatukan semangat warga.

“Dalam momen bersejarah ini, Sukoharjo bersatu untuk Ganjar-Mahfud. Bersama, kita membangun masa depan yang lebih baik,” ujar Giri Sasongko, Rabu (24/1/2024).

Giri melanjutkan, bahwa semangat persatuan dan kesatuan dalam mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diharapkan oleh warga Sukoharjo terlihat dalam acara ini.

Selain konser, Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud juga menyediakan wadah untuk mendukung usaha lokal. Festival musik ini menampilkan pasar rakyat yang diisi oleh ratusan UMKM lokal.

Distro Ganjar sebagai lapak UMKM yang menjual berbagai merchandise ala Ganjar-Mahfud tampak hadir ditengah-tengah pasar rakyat. Vino menjadi salah satu pengunjung yang membeli sepatu bermotif Ganjar Pranowo sebagai wujud dukungannya.

