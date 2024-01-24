Momen Tahun Politik Pedagang Bambu di Cirebon Raup Untung Jutaan Rupiah

CIREBON - Menjelang pesta rakyat pemilihan umum 2024, membawa keberkahan sendiri bagi para pedagang bambu di wilayah Kabupaten Cirebon. Hingga meraup untung jutaan rupiah dalam sehari.

Jungkir misalnya, salah seorang pedagang bambu di Kecamatan Watubelah, Kabupaten Cirebon. Ia mengaku sejak bulan Desember hingga sekarang ini omzetnya meningkat drastis hingga meraup untung jutaan rupiah dalam sehari.

“Alhamdulillah sejak bulan Desember kemarin sampai sekarang, tepatnya di tahun politik ini omzet penjualan bambu meningkat seratus persen, “katannya saat disambangi di tempat jualannya. Selasa (23/01/2024

Rata-rata pemesanan bambu paling banyak datang dari partai politik (Parpol) peserta pemilu. Diakui Jungkit, bambu tersebut untuk dijadikan alat peraga kampanye maupun sosialisasi politik.

“Belakangan ini, rata-rata yang datang memesan bambu dari orang-orang partai, bambunya untuk pemasangan apk, “katanya.

Diakui jungkir, pesanan bambu saat ini mencapai satu ribu batang bambu dengan beragam harga dari Rp 5000 rupiah hingga 30 ribu rupiah per batang.