Kebakaran Toko China Tewaskan 39 Orang, Presiden Xi Jinping Serukan Penyelidikan

CHINA – Sedikitnya 39 orang tewas dan sembilan luka-luka dalam kebakaran yang terjadi di ruang bawah tanah sebuah toko di kota Xinyu, China atau Tiongkok.

Media pemerintah mengatakan kebakaran terjadi pada Rabu (24/1/2024) sore waktu setempat di kota di provinsi Jiangxi.

Rekaman dari Global Times yang didukung negara menunjukkan asap mengepul dari gedung-gedung dan orang-orang melompat dari jendela. Video tersebut belum diverifikasi oleh BBC.

Presiden Xi Jinping telah menyerukan penyelidikan atas kebakaran tersebut.

Dia juga menuntut adanya “pengendalian tegas” atas insiden mematikan serupa di negara tersebut.

Kebakaran pada Rabu (24/1/2024) terjadi beberapa hari setelah 13 anak tewas ketika kebakaran terjadi di asrama sekolah di provinsi Henan tengah. Tujuh anggota staf kemudian ditangkap polisi.