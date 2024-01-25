Pemberontak Houthi Klaim Serangan Rudal Terhadap Kapal Perang AS di Teluk Aden

Pemberontak Houthi klaim serangan rudal balistik ke kapal perang AS (Foto: Reuters)

YAMAN - Pemberontak Houthi di Yaman menargetkan kapal perang Amerika Serikat (AS) dengan rudal balistik di Teluk Aden dan Selat Bab al-Mandab pada Rabu (24/1/2024).

Juru bicara Houthi Yahya Saree dalam sebuah pernyataan pada Rabu (24/1/2024) mengatakan kelompok Yaman ‘berkaitan’ dengan kapal perang AS yang mencoba melindungi dua kapal komersial Amerika.

Akibatnya, salah satu kapal mengalami “hantaman langsung” dan dua kapal komersial AS terpaksa mundur dari daerah tersebut.

“Beberapa rudal balistik kami mencapai sasarannya meskipun kapal perang berupaya mencegatnya,” kata Saree.

Kelompok Houthi yang didukung Iran mengatakan mereka tidak akan menghentikan serangan mereka terhadap kapal komersial sampai perang antara Israel dan Hamas di Gaza berakhir.

Pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN bahwa Angkatan Laut menembak jatuh dua rudal Houthi yang ditembakkan pada Rabu (24/1/2024) ke kapal kontainer M/V Maersk Detroit yang berbendera AS.

USS Gravely, yang berada di dekatnya pada saat itu, menembak jatuh dua rudal, dan satu rudal mendarat di air.