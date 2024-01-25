Siswi SMA di Merangin Meninggal Gantung Diri

MERANGIN - Warga Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, Jambi, dihebohkan dengan adanya remaja yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya.

Informasi yang dihimpun, remaja perempuan yang masih SMA itu ditemukan dalam kondisi tergantung.

"Tadi kejadiannya habis Maghrib, inisialnya NA, kalau umurnya kurang tahu yang jelas masih SMA," kata Angga warga setempat. Rabu (24/1/2024).

Kapolsek Muara Siau, Agung dikonfirmasi membenarkan adanya warga yang diduga mengakhiri hidupnya dengan gantung diri.

"Tadi sudah di visum dan autopsi di RSUD Bangko, menurut dokter tidak adanya tanda kekerasan lain," kata Agung pada media ini.

Dikatakannya, saat ini jenazah NA sudah dibawa ke rumah duka. Kendati demikian, untuk motif korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, pihak kepolisian masih mendalaminya.

"Untuk motif masih kita dalami," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)