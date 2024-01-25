Janji Berantas Koruptor, Mahfud Takkan Pandang Bulu Pecat Bawahan

LAMPUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menyampaikan rencananya dalam memberantas korupsi jika menang di Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan pasangan Ganjar Pranowo tersebut dalam acara diskusi bertajuk 'Tabrak Prof' yang berlangsung di Bento Kopi, Sukarame, Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024) malam.

"Kalau mau memperbaiki itu harus berani juga kritik ke dalam, termasuk saya kritik soal impor. Kalau tidak mau mengkritik atau di kritik maka orang itu tidak mau Indonesia maju," tegasnya.