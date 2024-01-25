Ganjar Hadiri Acara Butet Kartaredjasa Musuh Bebuyutan: Ekspresi Seniman Sampaikan Kritik

YOGYAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut hadir dalam acara pementasan Indonesia Kita 'Musuh Bebuyutan' yang dipelopori oleh Butet Kartaredjasa, Agus Noor, dan Kayan Production di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta, pada Rabu (24/1/2024). Menurut Ganjar, acara ini bagus sebagai wadah seniman menyampaikan kritik sosial.

"Menurut saya inilah ekspresi para seniman memberikan catatan, kritik sosial," kata Ganjar usai menonton pertunjukan.

Ganjar mengaku senang bisa menonton langsung pertunjukan yang hampir batal diselenggarakan. Lewat pertunjukan ini, dia berharap agar pihak-pihak terkait atau masyarakat tidak baper dengan apa yang dipertunjukkan oleh para seniman tersebut.

"Jadi kalau yang mendengarkan jangan baper, nikmati saja untuk kita bisa merasakan rasanya masyarakat," sambungnya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, selain Ganjar, turut hadir dalam acara tersebut yakni cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD. Drama teaterikal yang disajikan sesekali membuat gelak tawa pasangan nomor urut tiga itu.

Diketahui, pementasan ke-42 ini diharapkan bisa menjawab kerinduan penggemar Indonesia Kita di Yogyakarta sekaligus menjawab keingintahuan dan rasa penasaran publik budaya di Yogyakarta akan pertunjukan 'Musuh Bebuyutan' yang mendapatkan pemberitaan cukup hangat pada akhir tahun 2023.

Menandai pertunjukan Indonesia Kita yang ke-42 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia turut memberikan dukungannya terhadap lakon yang ditulis dan disutradarai oleh Agus Noor. Selain Butet Kartaredjasa yang akan tampil di atas panggung, “Musuh Bebuyutan” dimeriahkan sejumlah aktor dan aktris seperti Inaya Wahid, Oppie Andaresta, Cak Lontong, Akbar, Susilo Nugroho, Marwoto, dan masih banyak lagi.