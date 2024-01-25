Advertisement
HOME NEWS JATIM

Di Hadapan Santri, Siti Atikoh Singgung Adab Lebih Penting dari Ilmu

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |05:23 WIB
Di Hadapan Santri, Siti Atikoh Singgung Adab Lebih Penting dari Ilmu
Siti Atikoh (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BONDOWOSO - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3, Siti Atikoh mengunjungi Pondok Pesantrenn Nurul Khalil di Poncogati, Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur untuk melakukan istigasah

Kehadiran Atikoh sendiri tentu mendapatkan saambutan hangat dari ribuan orang yang berstatus santri, santriwati, dan warga sekitar Ponpes Nurul Khalil.

Sebelum istigasah, Atikoh memperoleh kesempatan untuk berbicara ke hadapan santri dan santriwati dengan satu di antaranya menyinggung soal adab. Menurutnya, para santri harus merasa menjadi pihak yang beruntung bisa mengenyam ilmu di ponpes, karena bakal memperoleh pendidikan adab.

"Jadi, adik-adik santri harus merasa bersyukur sekali karena adab dan akhlaknya sudah dibimbing luar biasa oleh pak kiai, bu nyai, oleh ustaz dan ustazah di pesantren," kata Atikoh dalam sambutannya, Rabu.

Ia mengatakan adab menjadi penting karena lebih tinggi daripada ilmu. Sebab, seseorang berpendidikan tanpa akhlak akan memakai ilmu merusak orang lain.

"Kalau ilmunya tinggi tetapi tidak memiliki adab atau akhlak, ilmunya bisa digunakan untuk merusak orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk berbuat jahat, atau untuk merusak alam semesta, tetapi kalau akhlaknya bagus, adabnya bagus, ilmu yang dia miliki pasti untuk kemaslahatan umat," kata Atikoh.

Halaman:
1 2
      
