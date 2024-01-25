Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Blusukan di Pasar Induk Bondowoso, Siti Atikoh Beli Lontong lalu Dibagikan ke Warga

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |09:34 WIB
Siti Atikoh di Pasar Induk Bondowoso (Foto: MPI/Atikah)
BONDOWOSO - Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melakukan blusukan ke Pasar Induk Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

Dalam pantauan MNC Portal Indonesia, Atikoh tampak mendatangi salah satu lapak pedagang bawang. Atikoh pun sempat berdialog dengan pedagang yang bernama Bu Edi itu mengenai kondisi perkembangan harga pangan, termasuk bawang saat ini.

Bu Edi pun menjawab bahwa memang ada kenaikan untuk harga bawang merah tersebut. Selanjutnya, Atikoh pun membeli bawang sebanyak 1 kilo.

Kemudian, Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu pun menyambangi beberapa lapak pedagang lainnya seperti cabe, telor, tape, tomat, dan lontong.

Di lapak pedagang lontong tersebut, Atikoh membeli lontong Rp50 ribu kemudian dibagikan ke warga sekitar.

Kehadiran Atikoh di pasar inipun disambut hangat oleh para pedagang dan masyarakat yang ada di lokasi. Para pedagang dan warga di pasar banyak yang meminta foto dan berebut untuk bersalaman dengan Atikoh.

Sebagai informasi, Pasar Tradisional Bondowoso merupakan salah satu lokasi yang dikunjungi Atikoh dalam Safari Politiknya di beberapa kota/kabupaten Jawa Timur pada 24 hingga 29 Januari 2024.

(Salman Mardira)

      
