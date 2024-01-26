Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Negara Bebas Pajak di Dunia

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:04 WIB
5 Negara Bebas Pajak di Dunia
5 negara bebas pajak di dunia (Foto: Ilustrasi/ Okezone)
A
A
A

DOMINIKA - Pajak merupakan pungutan wajib bagi individu maupun badan usaha yang dijalankan pemerintah dan perusahaan swasta.

Mengutip World Bank, mengumpulkan pajak menjadi cara mendasar untuk menghasilkan pendapatan publik yang digunakan untuk membiayai investasi Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, dan penyediaan layanan masyarakat.

Hampir seluruh dunia menerapkan sistem pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun ternyata ada beberapa negara yang tidak memungut pajak dari warganya.

Melansir Immigrant Invest, meskipun 'negara tanpa pajak' menarik bagi sebagian besar orang, namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan jika ingin menetap di negara tersebut.

Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan gaya hidup, ketersediaan tempat tinggal, dan hak kewarganegaraan bagi orang asing.

Negara mana saja yang bebas pajak? berikut 5 negara bebas pajak di dunia, berdasarkan data Clear Tax.

1. Bahama

Bahama merupakan negara Hindia Barat yang tidak menarik pajak. Untuk menikmati 'manfaat' pajak, penduduk tetap harus tinggal minimal 90 hari. Sedangkan ekspatriat harus tinggal selama 10 tahun dan memenuhi pembelian jumlah minimun.

Warga Bahama tidak dikenakan pajak atas pendapatan, keuntungan modal, warisan, dan hadiah. Meskipun begitu, pemerintah menggunakan pendapatan PPN dan pajak materai untuk membiayai pengeluarannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172210/budi-tGJR_large.jpg
KPK Siap Bantu Menkeu Purbaya Kejar Rp60 Triliun dari Penunggak Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3163808/pemerintah-83ce_large.jpg
Mendagri Minta Kepala Daerah Batalkan Kenaikan PBB jika Kondisi Ekonomi Tidak Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157970/hadi-qAuL_large.jpg
Mensesneg: Tidak Ada Rencana Amplop Kondangan Kena Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/338/3148275/pramono-6qcE_large.jpg
Pramono Buru Wajib Pajak yang Bersembunyi di Ketiak Penguasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/337/3096986/ppn-4tjV_large.jpg
Masyarakat Sipil Serahkan Petisi Tolak PPN 12% ke Setneg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/337/2846132/umkm-tulang-punggung-ekonomi-pan-usul-diberikan-bantuan-insentif-pajak-e7BRggPKKO.jpg
UMKM Tulang Punggung Ekonomi, PAN Usul Diberikan Bantuan Insentif Pajak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement