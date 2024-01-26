Steak dan Telur Jadi Makanan Terakhir Orang Pertama AS yang Dieksekusi Mati dengan Gas Nitrogen

Steak dan telur jadi makanan terakhir orang pertama AS yang dieksekusi mati dengan gas nitrogen (Foto: Departemen Koreksi Alabama)

ALABAMA – Departemen Pemasyarakatan Alabama, Amerika Serikat (AS) membagikan rincian kehidupan dari 48 jam terakhir terpidana mati Kenneth Eugene Smith sebelum dieksekusi mati dengan gas nitrogen.

Smith dikunjungi oleh anggota keluarganya, dua orang temannya, penasihat spiritualnya, dan pengacaranya pada Kamis (25/1/2024).

Dia sarapan dengan dua biskuit, telur, jeli anggur, saus apel, dan jus jeruk.

Makanan terakhirnya adalah steak dan telur dengan kentang goreng.

Seperti diketahui, Alabama mencoba mengeksekusi Smith dengan suntikan mematikan dua tahun lalu, namun mereka tidak mampu mengambil tindakan sebelum surat perintah kematian negara bagian tersebut habis masa berlakunya.

Pada Kamis (25/1/2024) malam, Mahkamah Agung menolak penangguhan hukuman pada menit-menit terakhir.

Tiga hakim liberal berbeda pendapat terhadap keputusan mayoritas yang dipimpin konservatif.

"Setelah gagal membunuh Smith pada upaya pertamanya, Alabama telah memilih dia sebagai 'kelinci percobaan' untuk menguji metode eksekusi yang belum pernah diuji sebelumnya," tulis Hakim Sonia Sotomayor. “Dunia sedang menyaksikan,” ujarnya.

Keputusan itu diambil sehari setelah Mahkamah Agung menolak menerima permohonan banding Smith.