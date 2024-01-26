Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tragis, Penari Berbakat Tewas Mengenaskan karena Alergi Makan Kue yang Salah

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |19:24 WIB
Tragis, Penari Berbakat Tewas Mengenaskan karena Alergi Makan Kue yang Salah
Penari berbakat tewas mengenaskan karena alergi makan kue yang salah (Foto: Instagram)
LONDON - Seorang wanita asal Inggris berusia 25 tahun meninggal mendadak karena syok anafilaksis setelah makan kue yang tidak disebutkan mengandung kacang.

Penari Órla Baxendale memakan camilan dari Stew Leonard's, jaringan toko kelontong di Amerika Serikat (AS) bagian timur laut, dan hal itu menyebabkan reaksi alergi yang parah.

Toko kelontong tersebut, bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS, telah menarik kembali sejumlah kue Vanilla Florentine.

Stew Leonard's dalam sebuah postingan video tentang kematian Baxendale mengatakan sekitar 500 paket kue tersebut telah terjual.

Mereka telah meminta pelanggan untuk mengembalikan kue tersebut ke toko mereka.

Keluarga korban mengatakan kepada BBC bahwa Baxendale mengonsumsi kue tersebut saat berada di Connecticut, saat dia bersiap untuk tampil dalam peran utama adaptasi grup tari ‘Alice in Wonderland’.

“Baxendale selalu berhati-hati terhadap alergi kacangnya dan dia tidak pernah meninggalkan rumah tanpa EpiPen,” kata keluarganya.

Meskipun EpiPen Baxendale digunakan, hal itu tidak menyelamatkan nyawanya. Dia meninggal pada 11 Januari lalu.

Berasal dari East Lancashire, dia pindah ke New York City pada 2018 untuk mengejar karir menari.

