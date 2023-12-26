Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Bocah Penari Balet Nigeria yang Viral, Tembus Sekolah Balet Paling Elit di Inggris

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |15:31 WIB
Kisah Bocah Penari Balet Nigeria yang Viral, Tembus Sekolah Balet Paling Elit di Inggris
Kisah bocah penari balet Nigeria yang viral, tembus sekolah paling elit Inggris (Foto: Instagram)
A
A
A

NIGERIA - Dijuluki penari balet viral di Nigeria, kehidupan Anthony Madu yang berusia 13 tahun telah berubah drastis tanpa bisa dikenali selama tiga tahun terakhir. Semua ini  berkat tarian balet dan ketenaran di internet yang melambungkan namanya dari rumah sederhananya di Lagos ke salah satu sekolah balet paling bergengsi di Inggris.

Guru tarinya=lah yang merekam bocah lelaki itu padaJuni 2020 saat dia berlatih putaran tanpa alas kaki di tengah hujan.

Setelah itu, dia mengunggah video tersebut ke media sosial dan menarik perhatian aktris Hollywood Viola Davis yang membagikannya ke pengikut besarnya di Twitter, yang sekarang dikenal sebagai X - dan klip tersebut ditonton sebanyak 16 juta kali.

Hal ini menyebabkan Anthony ditawari beasiswa di Sekolah Jacqueline Kennedy Onassis di American Ballet Theatre. Namun, pembatasan Covid-19 pada saat itu membuat pelatihan harus dilakukan secara online.

Saat itulah Anthony diberi kesempatan untuk belajar di Elmhurst Ballet School di Birmingham - yang baginya merupakan impian yang tidak mungkin tercapai.

“Jadi ketika saya mendapat beasiswa, saya terkejut tapi sangat senang,” kata remaja yang kini baru bekerja di Elmhurst selama lebih dari setahun itu kepada BBC.

Duduk di salah satu studio latihan sekolah, dengan malu-malu dia mengakui bahwa transisi ini bukanlah transisi yang mudah.

“Untuk tahun pertama, rasanya sangat-sangat sulit untuk menyesuaikan diri agar menyukai cuaca dibandingkan dengan di Nigeria dan juga merasa rindu rumah,” lanjutnya.

Namun dia sudah tenang dan menikmati ketatnya rezim tarian barunya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/18/3143581/banjir_nigeria-jdTu_large.jpg
Banjir Bandang Terjang Nigeria, 151 Tewas dan 3 Ribu Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/18/3010406/gara-gara-warisan-11-jamaah-tewas-terkurung-dalam-masjid-yang-dibakar-uwvRqAJ8UX.jpg
Gara-Gara Warisan, 11 Jamaah Tewas Terkurung dalam Masjid yang Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/18/2990010/kurang-bukti-nigeria-akan-bebaskan-313-tersangka-pemberontak-boko-haram-EjxV42yuOH.jpg
Kurang Bukti, Nigeria Akan Bebaskan 313 Tersangka Pemberontak Boko Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/18/2988855/pengadilan-nigeria-jatuhkan-hukuman-mati-ke-pengusaha-china-karena-bunuh-pacarnya-vH9rdz4TyN.jpg
Pengadilan Nigeria Jatuhkan Hukuman Mati ke Pengusaha China karena Bunuh Pacarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/18/2987860/300-murid-nigeria-yang-diculik-massal-akhirnya-dibebaskan-tanpa-cedera-6lvrB7azx6.jpg
300 Murid Nigeria yang Diculik Massal Akhirnya Dibebaskan Tanpa Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/18/2980955/penculikan-mencekam-di-nigeria-280-murid-sekolah-diculik-pria-bersenjata-T7Gp7zHv6H.jpg
Penculikan Mencekam di Nigeria, 280 Murid Sekolah Diculik Pria Bersenjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement