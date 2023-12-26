Kisah Bocah Penari Balet Nigeria yang Viral, Tembus Sekolah Balet Paling Elit di Inggris

NIGERIA - Dijuluki penari balet viral di Nigeria, kehidupan Anthony Madu yang berusia 13 tahun telah berubah drastis tanpa bisa dikenali selama tiga tahun terakhir. Semua ini berkat tarian balet dan ketenaran di internet yang melambungkan namanya dari rumah sederhananya di Lagos ke salah satu sekolah balet paling bergengsi di Inggris.

Guru tarinya=lah yang merekam bocah lelaki itu padaJuni 2020 saat dia berlatih putaran tanpa alas kaki di tengah hujan.

Setelah itu, dia mengunggah video tersebut ke media sosial dan menarik perhatian aktris Hollywood Viola Davis yang membagikannya ke pengikut besarnya di Twitter, yang sekarang dikenal sebagai X - dan klip tersebut ditonton sebanyak 16 juta kali.

Hal ini menyebabkan Anthony ditawari beasiswa di Sekolah Jacqueline Kennedy Onassis di American Ballet Theatre. Namun, pembatasan Covid-19 pada saat itu membuat pelatihan harus dilakukan secara online.

Saat itulah Anthony diberi kesempatan untuk belajar di Elmhurst Ballet School di Birmingham - yang baginya merupakan impian yang tidak mungkin tercapai.

“Jadi ketika saya mendapat beasiswa, saya terkejut tapi sangat senang,” kata remaja yang kini baru bekerja di Elmhurst selama lebih dari setahun itu kepada BBC.

Duduk di salah satu studio latihan sekolah, dengan malu-malu dia mengakui bahwa transisi ini bukanlah transisi yang mudah.

“Untuk tahun pertama, rasanya sangat-sangat sulit untuk menyesuaikan diri agar menyukai cuaca dibandingkan dengan di Nigeria dan juga merasa rindu rumah,” lanjutnya.

Namun dia sudah tenang dan menikmati ketatnya rezim tarian barunya.