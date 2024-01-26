Lukisan yang Hilang Selama 100 Tahun Berhasil Ditemukan, Ditaksir Seharga Rp851 Miliar

Lukisan yang hilang selama 100 tahun berhasil ditemukan (Foto: AFP)

WINA – Sebuah lukisan karya seniman asal Austria Gustav Klimt, yang diyakini hilang selama 100 tahun, telah ditemukan di Wina.

Lukisan ‘Fraulein Lieser’ ini pernah menjadi milik keluarga Yahudi di Austria dan terakhir kali terlihat di depan umum pada 1925.

Nasibnya setelah itu tidak jelas namun keluarga pemilik saat ini telah memiliki lukisan tersebut sejak 1960-an.

Rumah lelang im Kinsky memperkirakan nilai lukisan itu lebih dari USD54 juta (Rp851 miliar).

Mereka menyebut penemuan kembali itu sebagai sebuah sensasi.

“Lukisan yang sangat langka, memiliki makna dan nilai artistik, belum tersedia di pasar seni di Eropa Tengah selama beberapa dekade,” kata im Kinsky dalam sebuah pernyataan.

Lukisan tersebut kini akan dilelang pada 24 April atas nama pemiliknya, dan penerus sah keluarga Lieser.