HOME NEWS JATIM

Depan Gen Z Probolinggo, Atikoh Jelaskan Program 17 Juta Lapangan Kerja dan Internet Gratis Ganjar-Mahfud

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |09:27 WIB
Depan Gen Z Probolinggo, Atikoh Jelaskan Program 17 Juta Lapangan Kerja dan Internet Gratis Ganjar-Mahfud
Siti Atikoh di Bondowoso (Foto: MPI/Atikah)
A
A
A

PROBOLINGGO - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti melakukan silsturahmi dengan para kader PDI Perjuangan Kota Probolinggo, pendukung paslon capres-cawapres nomor 3, generasi Gen Z, hingga kaum disabilitas di Akas Garage, Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Atikoh memaparkan beberapa program pasangan Ganjar-Mahfud MD, salah satunya internet gratis.

Dirinya menilai bahwa belakangan Gen Z lebih menyukai bekerja di bidang industri dan ekonomi kreatif seperti, youtuber, influencer dan konten kreator. Menurutnya hal ini harus didampingi dan didukung agar Gen Z bsa terus mengembangkan bakatnya.

"Kebetulan salah satu program Ganjar-Mahfud mendukung Gen Z melalui visi misi membuka 17 juta lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim usaha yang dapat diakses oleh generasi ini," katanya.

Dikatakan Atikoh, apabila sang suaminya terpilih me jadi Presiden dalam Pemilu 2024 nanti, Gen Z yang bekerja di sektor industri kreatif akan mendapat pendampingan dan pelatihan, serta internet gratis.

