Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bertemu Ribuan Petani Lampung, Mahfud: Ketahanan Pangan Nasional Jangan Gagal Seperti Food Estate!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |08:58 WIB
Bertemu Ribuan Petani Lampung, Mahfud: Ketahanan Pangan Nasional Jangan Gagal Seperti Food Estate!
Mahfud Bertemu Petani Lampung/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

LAMPUNG – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD, bertemu ribuan petani di Lampung. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan, program Ketahanan Pangan Nasional menjadi tumpuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurutnya, program tersebut tidak boleh ditangani secara gegabah seperti yang dilakukan pada pembangunan Food Estate (Lumbung Pangan) yang gagal total.

“Kepada mereka saya sampaikan bahwa #GanjarMahfud2024 sangat serius mewujudkan kesejahteraan petani dan Wong Cilik. Program ketahanan pangan menjadi tumpuan Indonesia ke depan sehingga kita tidak boleh lagi gegabah menanganinya seperti Food Estate yang gagal,” ujarb Mahfud dikutip dari akun Instagram @mohmahfudmd.

Dia melanjutkan, untuk urusan ketahanan pangan, pihaknya akan bekerja sama dengan para periset profesional. Hal tersebut juga akan dilakukan kepada para nelayan.

"Pangan akan kita serahkan pada ahlinya. Petani akan bangga sebagai petani, yang akan terus kita dukung dengan meningkatkan taraf hidupnya. Begitu juga dengan nelayan, mereka menjadi tumpuan agar di laut Indonesia semakin jaya," ungkapnya.

Untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, pasangan Ganjar-Mahfud juga akan memutihkan kredit macet bagi para petani dan nelayan. Sebab mereka kadang tak semangat bekerja karena hasil pekerjaan hanya habis untuk membayar utang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement