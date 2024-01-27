Bertemu Ribuan Petani Lampung, Mahfud: Ketahanan Pangan Nasional Jangan Gagal Seperti Food Estate!

LAMPUNG – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD, bertemu ribuan petani di Lampung. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan, program Ketahanan Pangan Nasional menjadi tumpuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurutnya, program tersebut tidak boleh ditangani secara gegabah seperti yang dilakukan pada pembangunan Food Estate (Lumbung Pangan) yang gagal total.

“Kepada mereka saya sampaikan bahwa #GanjarMahfud2024 sangat serius mewujudkan kesejahteraan petani dan Wong Cilik. Program ketahanan pangan menjadi tumpuan Indonesia ke depan sehingga kita tidak boleh lagi gegabah menanganinya seperti Food Estate yang gagal,” ujarb Mahfud dikutip dari akun Instagram @mohmahfudmd.

Dia melanjutkan, untuk urusan ketahanan pangan, pihaknya akan bekerja sama dengan para periset profesional. Hal tersebut juga akan dilakukan kepada para nelayan.

"Pangan akan kita serahkan pada ahlinya. Petani akan bangga sebagai petani, yang akan terus kita dukung dengan meningkatkan taraf hidupnya. Begitu juga dengan nelayan, mereka menjadi tumpuan agar di laut Indonesia semakin jaya," ungkapnya.

Untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, pasangan Ganjar-Mahfud juga akan memutihkan kredit macet bagi para petani dan nelayan. Sebab mereka kadang tak semangat bekerja karena hasil pekerjaan hanya habis untuk membayar utang.