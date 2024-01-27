Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Ulama Kharismatik Yogyakarta: Mahfud Kader Terbaik Gus Dur, Warisi Sifat Pemimpin Terbaik

Ismet Humaedi , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |09:25 WIB
Ulama Kharismatik Yogyakarta: Mahfud Kader Terbaik Gus Dur, Warisi Sifat Pemimpin Terbaik
Mahfud MD/Foto: TPN
A
A
A

YOGYAKARTA– Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD sebagai kader terbaik Gus Dur dan mewarisi sifat-sifat pemimpin terbaik.

Hal itu diungkapkan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) An Nur Ngrukem, Krapyak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, KH Yasin Nawawi.

“Alhamdulilah, sikap dan sifat Gus Dur ini tertempel dan merekat erat pada sosok yang sekarang menjadi Calon Wakil Presiden-nya Ganjar Pranowo, yaitu Pak Mhfud MD,” ujar Yasin dikutip dari akun Instagram @tpnganjarmahfud, Sabtu (27/1/2024).

Menurut dia, Mahfud adalah menjadi panutan untuk berbangsa dan bernegara. Mahfud juga sosok yang jujur, tegas, berani, bersih dan disiplin.

“Maka, selayaknyalah bagi kita, bagi kita semua untuk mendukung beliau dengan sepenuh hati agar bisa lebih baik, lebih makmur terutama dalam penegakan hukum akan berjalan dengan lebih baik,” ujarnya.

Mahfud menghadiri halaqoh dan diskusi kebangsaan di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem, di Bantul, Yogyakarta.

Ponpes An Nur tidak sepopuler beberapa pondok pesantren besar di DIY dan Jawa Tengah lainnya. Ponpes ini dikenal sebagai salah satu pondok pesantren yang sangat lekat dengan ajaran dan prinsip-prinsip Gus Dur.

Itulah yang membuat Cawapres Nomor Urut 3 itu antusias memenuhi permintaan halaqoh dan dialog kebangsaan di ponpes tersebut.

Halaman:
1 2
      
