HOME NEWS NUSANTARA

Hasto Sampaikan 3 Pesan Ganjar-Mahfud saat Kampanye di Lampung

Ismet Humaedi , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |13:30 WIB
Hasto Sampaikan 3 Pesan Ganjar-Mahfud saat Kampanye di Lampung
Hasto Kristiyanto kampanye di Lampung (Foto : MPI)
LAMPUNG - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, yang juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta para kader partai politik pendukung, sukarelawan, simpatisan, dan pendukung untuk memenangkan paslon nomor urut tiga di Pilpres 2024.

Hasto menyampaikan tiga pesan Ganjar untuk dilakukan para pendukung jelang 17 hari jelang pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Saya percaya pesan Pak Ganjar-Mahfud, yang pertama 17 hari ke depan bergerak ke bawah menyatu dengan kekuatan rakyat. Kedua, siapkan saksi pemilu dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan suara kita dicolong. Jangan biarkan suara Ganjar-Mahfud dicuri," kata Hasto saat kampanye terbuka di hadapan ribuan massa di Lapangan Kampung Sawah Brebes, Bandarlampung, Minggu, (29/1/2024).

"Kami minta bantuan PDI Perjuangan, Perindo, Hanura, PPP untuk didukung. Tiga, ajari rakyat mencoblos yang baik. Yaitu nomor satu dibuka saja, nomor dua dilihat, nomor tiga dicoblos, coblos rambut putih," sambungnya.

Hasto meyakini rakyat Lampung adalah masyarakat yang sadar politik. Masyarakat Lampung melek secara politik yang tidak membiarkan berbagai bentuk pengerdilan suara rakyat terjadi.

"Karena itu sekali lagi pesan dari Ganjar-Mahfud 17 hari ke depan kita buktikan bahwa kekuatan rakyat adalah kekuatan rakyat. Mengapa saya tekankan ini? Karena pasangan nomor 2 sana Prabowo-Gibran didukung oleh lebih dari 30 persen pengusaha yang menyumbang perekonomian nasional, sementara Ganjar Mahfud di dukung pergerakan rakyat," kata Hasto.

Halaman:
1 2
      
