Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di Lampung, Kader PDIP Harus Metal!

BANDARLAMPUNG - Kader PDIP Lampung diinstruksikan untuk memenangkan total Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Lampung.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris jenderal (Sekjend) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat hadir dalam Kampanye Akbar PDIP di Lapangan Sawah Brebes Bandarlampung, Minggu (28/1/2024).

Hasto mengatakan, Kader PDIP Lampung diinstruksikan untuk membuat Capres 03 Ganjar-Mahfud menang total (METAL) di Lampung.

Menurut Hasto, dengan kebiasannya Ganjar Mahfud kebiasannya blusukan dan menginap di rumah-rumah warga telah menerima berbagai aspirasi dari warga.

"Capres 03 memiliki program yang mementingkan kesejahteraan wong cilik, seperti KTP Sakti. Dengan KTP Sakti, seluruh bantuan yang sebelumnya salah sasaran, akan diberikan ke orang yang tetap karena, dengan satu kartu seluruhnya terintegrasi," ujar Hasto.

Hasto mengungkapkan, Ganjar Pranowo memiliki komitmen terhadap rakyat miskin menjadi kemajuan Indonesia raya. Seperti satu keluarga miskin satu sarjana, dan menciptakan 17 juta lapangan pekerjaan.

"Maka waktu tersisa 17 hari ke depan, seluruh kader pastikan turun ke bawah, gunakan waktu sebaik mungkin untuk sampaikan program Ganjar-Mahfud," kata dia.