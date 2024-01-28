Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pengajian Sabtu Pagi di Blitar, Atikoh Ganjar Melantunkan Sholawat Nariyah Bersama Ibu-Ibu

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |02:01 WIB
Atikoh Ganjar (Foto: Devi Ari R)
BLITAR - Siti Atikoh Supriyanti, istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengikuti Pengajian Sabtu Pagi yang dihadiri ribuan ibu-ibu dari Kabupaten Blitar di Jalan Banteng Blorok, Plosorejo, Kademangan, Jawa Timur, Sabtu (27/1/2024).

Atikoh tampak hadir di lokasi dengan mengenakan gamis hijau tua yang dipasangkan dengan kerudung berwarna cokelat.

Ibunda Alam Ganjar ini tampak mendengarkan dengan khidmat kajian selama 30 menit yang disampaikan Kiai Dawami.

Setelah selesai kajian, panitia acara kemudian memberikan kesempatan Atikoh berbicara ke hadapan jamaah. Sebagai pembuka, dirinya mengucapkan syukur karena bisa mengikuti Pengajian Sabtu Pagi.

"Saya mendapatkan kesempatan luar biasa terkait kajian kitab. Ini sebagai memperingati bagi diri saya sendiri, kemudian ini juga mengingatkan kita semua agar selalu menjadi hamba allah yang rendah diri dan selalu memahami kesalahan-kesalahan kita dan tidak menjadi takabur dan sombong. Sebab, sesungguhnya di hadapan Allah SWT kita tidak lebih dari sekadar butiran debu," kata Atikoh.

Namun, Atikoh tidak lama menyampaikan sambutan. Wanita kelahiran Jawa Tengah itu tampak turun dari panggung lalu menyampaikan beberapa sholawat.

Awalnya, Atikoh melantunkan Sholawat Nariyah dan mengajak ibu-ibu jamaah Pengajian Sabtu Pagi untuk bisa menyampaikan hal yang sama.

