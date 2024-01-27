Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Keliling Kebun Kakao Kampung Coklat, Atikoh Ganjar Bicara Soal Kedaulatan Pangan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |16:34 WIB
Keliling Kebun Kakao Kampung Coklat, Atikoh Ganjar Bicara Soal Kedaulatan Pangan
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

BLITAR - Istri calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti, berkeliling ke Kebun Kakao, kampung coklat, Desa Plosorejo, Kademangan, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (27/1/2024). Dia menyebut lahan yang memiliki luas sekitar 7 hektar, itu sebagai wujud kedaulatan pangan.

Mulanya sang pemilik lahan Kholid, menceritakan kalau bisnis sempat tidak berjalan baik karena pandemi Covid-19. Dia juga menyebut, seluruh lahan yang ada dimanfaatkan dengan baik, ditanami berbagai macam tanaman hortikultura.

"Ini waktu covid sempat tutup enam bulan Bu," ucap Kholid.

Saat ini, kata Kholid, bisnisnya sudah kembali berjalan, pasca pandemi Covid-19. Total pekerja di Kampung Coklatnya mencapai 400 orang.

Dia menceritakan, tak hanya kakao saja, di kebun seluas 7 hektare itu juga ditanami beragam jenis tanaman lainnya. Antara lain padi, terong, tomat, cabai, ciplukan, black sapote, nangka, kelengkeng, jambu kristal, hingga kedondong.

Melihat hal tersebut, Atikoh mengatakan ini merupakan bagian dari contoh kedaulatan pangan. Sebab selain coklat, banyak tanaman lain yang tumbuh di lahan tersebut.

"Kalau Indonesia itu mau maju kita harus berdaulat di bidang pangan. Berdaulat di bidang pangan itu mulai dari bagaimana kita bisa menghasilkan bibit yang unggul, kemudian penjualannya tidak hanya bentuknya bibit atau bentuk coklat yang masih mentah, nilai tambahnya itu pasti akan bisa ditingkatkan kalau sudah dalam bentuk jadi, dan ini luar biasa," ucap Atikoh.

Atikoh mengatakan, keberadaan Kampung Coklat membuat perekonomian warga sekitar meningkat. Sebab banyak wisatawan daerah hingga mancanegara berkunjung ke lokasi tersebut.

"InsyaAllah ini akan jadi berkah buat Kampung Coklat buat Blitar juga untuk masyarakat Indonesia," katanya.

Halaman:
1 2
      
