Cicipi Cokelat di Blitar, Atikoh Teringat Momen Sering Dikasih Cokelat oleh Ganjar

BLITAR - Siti Atikoh yang merupakan istri capres Ganjar Pranowo seketika teringat momen saat dirinya sering mendapat cokelat dari sang suami. Hal itu diungkapkannya usai berkeliling di Kampung Coklat, Blitar, Jawa Timur hari ini, Sabtu (27/1/2024).

"Kalau dulu sering ya (dibelikan cokelat). Sekarang cari sendiri,” ujarnya sesaat setelah mencicipi cokelat fondue yang tersedia disana.

Tak hanya Ganjar, Atikoh mengaku dirinya jugaa kerap mendapat cokelat dari putra kesayangannya yakni Alam Ganjar Biasanya setelah berpergian, Alam sering membelikan oleh-oleh berupa cokelat.

"Oh ya Alam juga kalau pergi-pergi itu juga biasanya suk bawain cokelat," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Atikoh juga merasa kagum terhadap perkembangan Kampung Coklat. Sebab yang tadinya hanya kampung biasa kemudian dapat disulap menjadi kampung wisata berbasis edukasi.

"(Kampung Coklat) ini adalah menjadi percontohan kalau Indonesia itu mau maju kita harus berdaulat di bidang pangan dan ini bisa menyerap tenaga kerja banyak sekali," ujar Atikoh.